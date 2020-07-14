Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Іронічна блогерка розсмішила пародією на сексуальний танець моделі: веселе відео

  • 64
Блогерка Лора Белбін - фото 1
Блогерка Лора Белбін / instagram

Блогерка Лора Белбін, яка відома своїми пародіями, в жартівливій манері повторила відвертий танець моделі у крихітному бікіні. Кумедний ролик зірка мережі опублікувала на одній зі своїх сторінок в Instagram.

Так, спочатку на кадрах з'являється супермодель Вороніна в чорній відвертій білизні і мереживному пеньюарі. Вона еротично рухається під музику.

І ще: Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів

Потім переймає естафету сама Белбін у флісовому халаті з малюнками за мотивами мультфільму "Людина-павук". Вона цікаво і водночас самоіронічно демонструє своє тіло в комплекті білої білизни. Блогерка пожартувала, що не помітила, як груди вислизнули з-під бюстгальтера, оскільки вони "як вуха спанієля".

Читайте також: Демі Мур запустила аудіосеріал про секс і кризу стосунків у сім'ї

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись
  • Вчора, 16:02
  • 167
З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 12 липня, 14:25
  • 206
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2430364
Загрузка...
Новини