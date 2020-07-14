Іронічна блогерка розсмішила пародією на сексуальний танець моделі: веселе відео

Блогерка Лора Белбін, яка відома своїми пародіями, в жартівливій манері повторила відвертий танець моделі у крихітному бікіні. Кумедний ролик зірка мережі опублікувала на одній зі своїх сторінок в Instagram.

Так, спочатку на кадрах з'являється супермодель Вороніна в чорній відвертій білизні і мереживному пеньюарі. Вона еротично рухається під музику.

І ще: Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів

Потім переймає естафету сама Белбін у флісовому халаті з малюнками за мотивами мультфільму "Людина-павук". Вона цікаво і водночас самоіронічно демонструє своє тіло в комплекті білої білизни. Блогерка пожартувала, що не помітила, як груди вислизнули з-під бюстгальтера, оскільки вони "як вуха спанієля".

Читайте також: Демі Мур запустила аудіосеріал про секс і кризу стосунків у сім'ї