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Створено упаковку для локшини, яка перетворюється у соус під час приготування
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Промислова дизайнерка Холі Граундс розробила упаковку для локшини швидкого приготування, яка перетворюється в соус при контакті з водою. Ідея проєкту в тому, щоб знизити забруднення навколишнього середовища пластиком.
Стандартні набори локшини швидкого приготування упаковані в пластикові пакети, всередині яких зазвичай лежать менші пакетики з соусами і спеціями. Граундс вирішила повністю відмовитися від них, зробивши на основі крохмалю упаковку, яка розчиняється при контакті з водою і перетворюється в соус. Більші інгредієнти, наприклад, сушені креветки, зберігаються всередині обгортки до тих пір, поки вона не розчиниться. Саму локшину дизайнерка запропонувала зберігати в паперових пакетах з восковим покриттям.
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Граундс розповіла, що змогла провести всі тести на кухні, а процес створення обгортки вона назвала дуже простим: "Інгредієнти змішують і нагрівають до тих пір, поки суміш не досягне потрібної щільності. Після цього додають спеції і ароматизатори, потім вливають її в форму для відстоювання на 24 години". Після цього в отриману плівку обертають висушені блоки локшини.
Також дизайнерка провела тест на швидкість, який показав, що локшина, загорнута в їстівну плівку, готується швидше, ніж локшина, в наборі до якої лежать пакетики з соусами. Різниця склала хвилину, на смак або консистенцію локшини обгортка не вплинула, зазначила дівчина.
Граундс вважає, що упаковку можна використовувати і для інших продуктів. Наприклад, для рису або макаронів. Обгортка дозволить використовувати менше пластику і відразу готувати продукти в порціях.
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