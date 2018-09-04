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Родина Бекхемів прикрасила новий номер Vogue

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Родина Бекхемів на обкладинці Vogue - фото 1
Родина Бекхемів на обкладинці Vogue / instagram.com/britishvogue

Все сімейство Девіда Бекхема знялось для нового британського номера Vogue.

Відомий футболіст Девід Бекхем встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Хоч він не такий активний на платформі, як його дружина Вікторія, однак ділиться важливим моментами з життя зі своїми підписниками. Цього разу Девід показав обкладинку та кадри зі свіжого номера Vogue.

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"Вікторія довго та важко працювала над створення неймовірно успішного бренду упродовж останніх десяти років, і я дуже пишаюся нею. Я радий підтримувати її мрії. Це честь бути частиною жовтневої фотосесії Vogue з моєю прекрасною родиною", – відзначив Девід під фото.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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