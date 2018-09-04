Родина Бекхемів прикрасила новий номер Vogue

Все сімейство Девіда Бекхема знялось для нового британського номера Vogue.

Відомий футболіст Девід Бекхем встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Хоч він не такий активний на платформі, як його дружина Вікторія, однак ділиться важливим моментами з життя зі своїми підписниками. Цього разу Девід показав обкладинку та кадри зі свіжого номера Vogue.

І ще: Девід Бекхем показав зворушливий знімок із сином

"Вікторія довго та важко працювала над створення неймовірно успішного бренду упродовж останніх десяти років, і я дуже пишаюся нею. Я радий підтримувати її мрії. Це честь бути частиною жовтневої фотосесії Vogue з моєю прекрасною родиною", – відзначив Девід під фото.

Гортайте галерею:

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 4 Сен 2018 в 2:20 PDT

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 3 Сен 2018 в 9:36 PDT

Публикация от British Vogue (@britishvogue) 3 Сен 2018 в 7:05 PDT

Читайте також: Девіда Бекхема застукали на яхті з Елтоном Джоном