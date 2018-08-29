Девіда Бекхема застукали на яхті з Елтоном Джоном

Футболіст Девід Бекхем потішив фанатів спільним знімком з Елтоном Джоном в Instagram.

Так, знаменитості відпочивали на яхті, а Девід зізнався, що вони знайомі з Елтоном Джоном вже як 25 років.

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"Дядечко Елтон. Знаємо один одного 25 років. Розважаємося один з одним", – трепетно підписав кадр Бекхем. За 17 годин фото набрало 1,7 млн. лайків, а фанати залишилися в захваті. Вони почали завалювати футболіста і співака компліментами, коментуючи, що чудово, коли дві легенди дружать. Знайшлися й ті, хто почали пускати жарти про нетрадиційну орієнтацію Девіда і такі коментарі були в основному російською мовою.

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 28 Сер 2018 р. о 1:55 PDT

А от 19-річний Бруклін Бекхем нещодавно влаштував ефектну фотосесію Софі Тернер для журналу 1883 Magazine. Син знаменитого подружжя вкотре підтвердив, що талановитий фотограф, тому не дивно, що йому довелось обрати між кар'єрою та навчанням у США. Щоправда, Девід та Вікторія підтримали рішення юнака, який тепер працює з відомими людьми та виданнями.

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