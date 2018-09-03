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Девід Бекхем показав зворушливий знімок із сином

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За кілька днів знімок набрав майже 2,8 млн. лайків - фото 1
За кілька днів знімок набрав майже 2,8 млн. лайків / instagram

Футболіст Девід Бекхем незвично привітав сина з 16-річчям.

Відомий британський футболіст Девід Бекхем порадував фанатів спільним знімком з сином Ромео в Instagram.

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Так, знаменитість зворушливо привітав сина з днем народження, адже зовсім нещодавно, 1 вересня, йому виповнилося 16 років.

"Повірити не можу, що моєму маленькому чоловікові вже 16... З днем народження, дорослий хлопчик, ти такий особливий, я так сильно тебе люблю", – трепетно підписав кадр Бекхем. За кілька днів знімок набрав майже 2,8 млн. лайків, а фанати залишилися в захваті. Варто відзначити, що не тільки тато привітав сина: спільні фотографії також виклали мама Вікторія і старший брат Бруклін.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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