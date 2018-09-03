Девід Бекхем показав зворушливий знімок із сином

За кілька днів знімок набрав майже 2,8 млн. лайків / instagram

Футболіст Девід Бекхем незвично привітав сина з 16-річчям.

Відомий британський футболіст Девід Бекхем порадував фанатів спільним знімком з сином Ромео в Instagram.

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Так, знаменитість зворушливо привітав сина з днем народження, адже зовсім нещодавно, 1 вересня, йому виповнилося 16 років.

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 1 Вер 2018 р. о 12:58 PDT

"Повірити не можу, що моєму маленькому чоловікові вже 16... З днем народження, дорослий хлопчик, ти такий особливий, я так сильно тебе люблю", – трепетно підписав кадр Бекхем. За кілька днів знімок набрав майже 2,8 млн. лайків, а фанати залишилися в захваті. Варто відзначити, що не тільки тато привітав сина: спільні фотографії також виклали мама Вікторія і старший брат Бруклін.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 1 Вер 2018 р. о 12:58 PDT

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham) 1 Вер 2018 р. о 4:37 PDT

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