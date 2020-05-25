Не робіть з ялівця слона: Кличко пояснив, чому на Хрещатику висадили туї замість каштанів

Днями на центральній вулиці Києва висадили ялівці, хоча Хрещатик прикрашали каштани, які вважаються символом столиці. Користувачів мережі обурила таке нововведення, тож мер Віталій Кличко пояснив такий крок.

"Вже уявляю, як Зібров співає: "Туї, туї, туї – ви сестри мої і брати", – саме такою була реакція багатьох киян на появу ялівцю. Проте міський голова Києва запевнив, що це – лиш тимчасовий крок, а каштани на Хрещатик повернуться.

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За словами мера столиці, туї вздовж частини Хрещатика висадили там, де на цей момент не було дерев. При цьому кущі та дерева ялівцю висаджені контейнерним методом посадки, тож згодом їх можна буде легко пересадити у парки та сквери

Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили багато років, тільки оновлювали асфальт. Тому цього року висаджувати крупномірні дерева не мало сенсу. А ялівець перед початком ремонту пересадять у парки та сквери міста. Каштани ж пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці, – наголосив Кличко.

Ялівці на Хрещатику / КО "Київзеленбуд"

Мер столиці пообіцяв, що влада врахує попередній досвід, адже під час масштабної реконструкції Хрещатика у 1998 році звузили широку бульварну частину вулиці. Через це каштани опинилися впритул до дороги, де на них негативно впливає великий трафік, висока загазованість повітря та суміш, якою посипають дороги взимку.

Каштани слабнуть і хворіють. Щоб уникнути цього, під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від потрапляння реагентів. Тобто ми створимо умови, щоб у кожній лунці – а їх від Бессарабської до Європейської площі 249 – росли, а не чахли, дерева, – запевнив Кличко.

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