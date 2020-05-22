Віталій Кличко показав, як змінився зоопарк Києва після першого етапу реконструкції: відео

Мер Києва Віталій Кличко проінспектував столичний зоопарк після завершення там першого етапу реконструкції. Відкрити Київський зоопарк планують з 23 травня.

Гуляючи відновленим зоопарком Києва, Віталій Кличко встиг погодував жирафа та розповісти, що змінилося після першого етапу реконструкції: "Тепер велика частина території зоопарку виглядає зовсім по-іншому. Нова вхідна група з хорошою площею і новими приміщеннями. Громадські туалети, медпункт. Облаштували сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів".

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Київ має амбітні плани зробити столичний зоопарк одним з найкращих в Європі.

Також, за словами очільника української столиці, сьогодні в зоопарку триває будівництво нового вольєра для приматів. А за кошти інвесторів, у новому приміщенні біля входу, облаштують океанаріум і фудкорти. Роботи там тривають. Триває й будівництво великого паркінгу для відвідувачів – на 500 авто. Його планують відкрити в липні.

В умовах карантину зоопарк буде працювати з дотриманням санітарних норм і заходів безпеки в режимі міського парку. "Без маски вхід на територію заборонений. На вході відвідувачам будуть вимірювати температуру. Встановили дезінфектори для рук. А також обмеженою буде кількість людей, які одночасно будуть перебувати на території зоопарку. І я закликаю киян дотримуватися правил безпеки. Всіма цими заходами ми намагаємося зберегти ваше здоров'я і здоров'я ваших дітей!" – зазначив Віталій Кличко.

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