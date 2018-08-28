Робота мрії: у Мексиці будуть платити шалені гроші за відпочинок

Мережа курортів у Латинській Америці Vidanta відкрила вакансію для мандрівників. Зарплата – $ 120 000.

У любителів подорожей є ще один шанс отримати роботу мрії. Один щасливчик отримає $ 120000 за те, що розповість про luxury-курорти в Мексиці.

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Вакансія передбачає відпочинок на курортах в Нуево Вальярта, Рив'єрі Майя, Лос-Кабос, Акапулько, Пуерто-Пеньяско і Пуерто-Вальярта. Крім пляжного відпочинку нового співробітника чекає екскурсія руїнами стародавніх майя, вилазку в джунглі, плавання з китовими акулами в Карибському морі, політ з парашутом, дайвінг, відвідування біосферного заповідника Ель-Пінацате, нічну подорож в Каліфорнійській затоці і тестування страв від кращих шеф-кухарів Мексики.

За відпочинок він отримає 120 тисяч доларів / lonelyplanet

Всі витрати на харчування і проживання в готелях бере на себе Vidanta. Мандрівникові потрібно просто розповідати про всі принади безтурботних буднів у соціальних мережах. Головне завдання – познайомити людей з усього світу з культурою Мексики і відпочинком на карибському узбережжі, а також надихнути їх на подібний досвід.

Подати заявку можна онлайн на сайті проекту. Потрібно заповнити невелику анкету і прикріпити 60-секундний ролик про те, чому ви хочете отримати цю роботу.

Конкурс триває до 21 жовтня.

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