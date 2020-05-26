Робота кількох місяців: американська реперка похизувалася тату, яке набила на все тіло

Американська хіп-хоп- і реп-виконавиця, актриса і телезірка Карді Бі, продемонструвала вражаюче татуювання на все тіло. Зірка знайшла час завершити свій "проєкт мрії" – її тіло прикрасила кольорове тату, яке створювалося кілька місяців.

Як відомо, тату співачці набив Джеймі Чен, який у своєму Instagram розповів про створення роботи: "Понад 60 годин і понад 10 міст, це був приголомшливий проєкт і божевільний досвід. Дякую за гостинність, силу і відданість справі. Я дуже ціную тебе і твою сім'ю, Карді".

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На фото реперка позує в яскравому зовсім крихітному бікіні, в кольоровій перуці і з сумкою Birkin під колір волосся. Тату починається у передпліччя артистки, а закінчується, на сідницях. Малюнок складається з екзотичних квітів і метеликів.

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