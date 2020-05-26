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Lady Gaga розбурхала мережу пікантним селфі у крихітному топі

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Lady Gaga - фото 1
Lady Gaga / instagram

Популярна американська співачка Lady Gaga порадувала шанувальників відвертим знімком. Красуня постала перед підписниками у зухвалому топі, який не повністю прикрив груди зірки.

Так, на свіжому фото Lady Gaga позувала у сміливому образі. Співачка сфотографувалася у шкіряному крихітному топі, який оголив нижню частину її грудей. Пікантності наряду додають ланцюги, які тягнуться від бюстгальтера.

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Волосся артистка пофарбувала у рожевий колір, очі підведені стрілками, а губи нафарбовані червоною помадою. Фото зібрало понад 1,6 мільйона лайків за пів дня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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