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KALUSH Orchestra отримають новий кришталевий мікрофон від Євробачення
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Гурт KALUSH Orchestra, котрий став переможцем пісенного конкурсу Євробачення 2022, отримає новий кришталевий мікрофон. Розповідаємо, чому це сталося.
Про це розповідають на фейсбук-сторінці Євробачення.
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Причина, через яку KALUSH Orchestra отримають новий кришталевий мікрофон, дуже проста. Усе тому, що 29 травня гурт спільно з Сергієм Притулою продали переможний за 900 тисяч доларів на благодійному аукціоні.
Зазначимо, що кошти збирали для покупки комплексу безпілотників PD–2 для українських військових. Цікаво, що це вперше в історії пісенного конкурсу кришталевий мікрофон продали. До слова, його новим власником стала криптовалютна біржа WhiteBIT з України.
Виграти ту саму рожеву панаму, яку носив Олег Псюк, теж захотіла чимала кількість людей. За неї боролися 31 тисяч людей з 56 країн. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно було переказати на фонд Притули 5 євро або 200 гривень.
Переміг українець Володимир з Чехії. Він 5 разів переказував по 200 гривень. Цікаво, що найбільший внесок від одного учасника склав 64 тисячі гривень. Загалом за панамку вдалося зібрати 11 мільйонів гривень.
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