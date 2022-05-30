KALUSH Orchestra отримають новий кришталевий мікрофон від Євробачення

Гурт KALUSH Orchestra, котрий став переможцем пісенного конкурсу Євробачення 2022, отримає новий кришталевий мікрофон. Розповідаємо, чому це сталося.

Про це розповідають на фейсбук-сторінці Євробачення.

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Причина, через яку KALUSH Orchestra отримають новий кришталевий мікрофон, дуже проста. Усе тому, що 29 травня гурт спільно з Сергієм Притулою продали переможний за 900 тисяч доларів на благодійному аукціоні.

Зазначимо, що кошти збирали для покупки комплексу безпілотників PD–2 для українських військових. Цікаво, що це вперше в історії пісенного конкурсу кришталевий мікрофон продали. До слова, його новим власником стала криптовалютна біржа WhiteBIT з України.

Виграти ту саму рожеву панаму, яку носив Олег Псюк, теж захотіла чимала кількість людей. За неї боролися 31 тисяч людей з 56 країн. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно було переказати на фонд Притули 5 євро або 200 гривень.

Переміг українець Володимир з Чехії. Він 5 разів переказував по 200 гривень. Цікаво, що найбільший внесок від одного учасника склав 64 тисячі гривень. Загалом за панамку вдалося зібрати 11 мільйонів гривень.

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