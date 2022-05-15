Переможець Євробачення 2022: стало відомо, хто переміг у фіналі конкурсу

Хто переміг на Євробаченні 2022 / Eurovoix

У фіналі найпрестижнішого музичного конкурсу Євробачення 2022, який пройшов 14 травня у Турині, переміг представник України. Дивіться відео переможного виступу!

Євробачення 2022 підкорив KALUSH Orchestra, який влаштував неймовірне шоу на сцені у Турині. Пісня "Stefania" підкорила не лише суддів, а й глядачів, які оцінили якнайвище виступ. Всього їм вдалось зібрати 631 бал, що й принесло перемогу, пише Радіо MAXIMUM.

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У фіналі вдалось обійти й такі країни, як Іспанія та Велика Британія. І це зовсім не дивно, адже поява цього учасника змусила всю Європу підспівувати та підтанцьовувати!

KALUSH Orchestra – Stefania: дивіться виступ переможців Євробачення 2022:

Таблиця з балами та місцями учасників Євробачення 2022 має такий вигляд:

Вітаємо хлопців із заслуженою та такою необхідною нашій країні перемогою! Пишаємося ними!

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