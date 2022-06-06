У нас немає сумнівів: міністр культури заявив, що Україна прийматиме Євробачення 2023

На пісенному конкурсі Євробачення 2022 переміг український гурт KALUSH Orchestra. А це означає, що наступного року наша країна стане його господинею. І міністр культури Олександр Ткаченко переконаний, що ми його таки проведемо вдома.

Про це він заявив під час брифінгу. Міністр культури переконаний, що Україна зможе провести у себе Євробачення 2023. Але він ще не знає, як можна буде це організувати, якщо в нашій країні до того часу триватиме повномасштабна війна.

Це цікаво: ТОП 9 найдорожчих лотів, гроші за які пішли на підтримку України

Через війну Євробачення 2023 може зазнати змін

У нас немає сумнівів, що воно має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто ще не проводив Євробачення під час війни…, – підкреслив Ткаченко.

Він додав, що наразі міркують над тим, як це організувати. Адже Мовна спілка має вимоги до проведення пісенного конкурсу. Тож потрібно буде їх дещо змінювати, ураховуючи ситуацію в країні.

Олександр Ткаченко підкреслив, що наша держава на всі 100% точно прийматиме Євробачення. І це при тому, що вже ширяться чутки про те, що Швеція або Іспанія готові замінити нашу державу. Міністр додав, що наша країна готова прийняти фінансову підтримку.

Олександр Ткаченко пообіцяв, що Євробачення 2023 пройде в Україні: дивіться відео

"Головне – у нас є досвід проведення двох конкурсів "Євробачення". Тому організувати наступне для нас не буде проблемою. Як відповідають керівники "Євробачення" на запитання, де буде наступний конкурс: "Видихніть та святкуйте перемогу". Я думаю, ми зробимо все, щоб майбутнє "Євробачення" відбулося в Україні", – додав Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше висловлювали припущення, що Євробачення 2023 проведуть у Калуші. Це рідне місто переможців цьогорічного пісенного конкурсу. Ми ж надіємось, що до того часу вдасться здолати ворога та влаштувати масштабне свято, під час якого ми святкуватимемо перемогу світла над темрявою!

Читайте також: KALUSH Orchestra отримають новий кришталевий мікрофон від Євробачення