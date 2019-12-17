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Номінанти YUNA 2020: які українські артисти поборються за звання найкращих

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Надя Дорофєєва з ВиС - фото 1
Надя Дорофєєва з ВиС

Щорічна музична премія YUNA назвала імена виконавців, які стали номінантами у 2020 році. Дізнайтеся, хто побореться за українську "Греммі"!

Премію YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) вручають найкращим артистам України з 2011 року, тож прийдешня церемонія нагородження пройде вже вдев'яте. Імена переможців стануть відомі 24 березня 2020 року під час урочистої церемонії в Палаці мистецтв "Україна".

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А поки що до вашої уваги всі номінанти на премію!

Список номінантів на YUNA 2020

НАЙКРАЩИЙ ВИКОНАВЕЦЬ:

  • Alekseev
  • MAX BARSKIH
  • MELOVIN
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Бабкін

Найкраща виконавиця:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • MARUV
  • NK

Найкращий поп-гурт:

  • DILEMMA
  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • YUKO
  • Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

  • O. Torvald
  • Pianoбой
  • Антитіла
  • БEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс

Найкраща пісня:

  • Время и Стекло – Дим
  • The HARDKISS – Жива
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
  • NK – Обіцяю
  • Jerry Heil – Охрана, отмєна

Найкраща пісня іншою мовою:

  • NK – Elefante
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • MARUV – Siren Song
  • Бумбокс – ДШ
  • Макс Барських — Неземная

Найкраща пісня для фільму:

  • Антитіла – Lego ("Я, ти, він, вона")
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова ("Заборонений")
  • Океан Ельзи – Перевал ("Захар Беркут")
  • DakhaBrakha – Пливе човен ("Вулкан")
  • Христина Соловій – Холодно ("Крути 1918")

Найкращий дует:

  • TAYANNA & LAUD – Без тебе
  • Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня
  • The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – Голос води
  • Jamala & Jah Khalib – Кохаю
  • alyona alyona & Alina Pash – Падло

Найкращий відеокліп:

  • NK – Elefante
  • Антитіла – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Бумбокс – ДШ
  • The HARDKISS – Жива
  • The HARDKISS – Коханці

Найкращий альбом:

  • Макс Барських – 7
  • Антитіла – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди
  • alyona alyona – Пушка

Відкриття року:

  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • KHAYAT
  • YOURA
  • КОРРУПЦИЯ

Інший формат:

  • Dakh Daughters
  • MOTANKA
  • SINOPTIK
  • Вагоновожатые
  • ЛУНА

Найкращий електронний хіт:

  • MOZGI – Digitalization
  • MARUV – Siren Song
  • ONUKA – ZENIT
  • ONUKA – Хащі
  • DILEMMA – Шаленій

Найкращий естрадний хіт:

  • Павло Зібров – Вуса-бренд
  • ДОРОШ – Де ти є
  • Оля Полякова – Любовница
  • Олег Винник – Роксолана
  • Олег Винник – Наталя-Наталі
  • Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви

Найкращий хіп-хоп хіт:

  • MOZGI – 999
  • YOURA – PRAKTIKA
  • alyona alyona та Alina Pash – Падло
  • MamaRika – Проліски
  • alyona alyona – Пушка

Найкраще концертне шоу:

  • MAX BARSKIH – 7
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Антитіла – Hello
  • Время и Стекло – VISLOVO
  • Оля Полякова – Королева ночі. На біс
Номінанти YUNA 2020: які українські артисти поборються за звання найкращих - фото 374559

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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