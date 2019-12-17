Номінанти YUNA 2020: які українські артисти поборються за звання найкращих

Щорічна музична премія YUNA назвала імена виконавців, які стали номінантами у 2020 році. Дізнайтеся, хто побореться за українську "Греммі"!

Премію YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) вручають найкращим артистам України з 2011 року, тож прийдешня церемонія нагородження пройде вже вдев'яте. Імена переможців стануть відомі 24 березня 2020 року під час урочистої церемонії в Палаці мистецтв "Україна".

Це цікаво: Оголошені володарі премії M1 MUSIC AWARDS 2019

А поки що до вашої уваги всі номінанти на премію!

Список номінантів на YUNA 2020

НАЙКРАЩИЙ ВИКОНАВЕЦЬ:

Alekseev

MAX BARSKIH

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

Найкраща виконавиця:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Найкращий поп-гурт:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

O. Torvald

Pianoбой

Антитіла

БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Найкраща пісня:

Время и Стекло – Дим

The HARDKISS – Жива

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

NK – Обіцяю

Jerry Heil – Охрана, отмєна

Найкраща пісня іншою мовою:

NK – Elefante

MONATIK – LOVE IT Ритм

MARUV – Siren Song

Бумбокс – ДШ

Макс Барських — Неземная

Найкраща пісня для фільму:

Антитіла – Lego ("Я, ти, він, вона")

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова ("Заборонений")

Океан Ельзи – Перевал ("Захар Беркут")

DakhaBrakha – Пливе човен ("Вулкан")

Христина Соловій – Холодно ("Крути 1918")

Найкращий дует:

TAYANNA & LAUD – Без тебе

Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня

The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – Голос води

Jamala & Jah Khalib – Кохаю

alyona alyona & Alina Pash – Падло

Найкращий відеокліп:

NK – Elefante

Антитіла – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

Бумбокс – ДШ

The HARDKISS – Жива

The HARDKISS – Коханці

Найкращий альбом:

Макс Барських – 7

Антитіла – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди

alyona alyona – Пушка

Відкриття року:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

Інший формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

Найкращий електронний хіт:

MOZGI – Digitalization

MARUV – Siren Song

ONUKA – ZENIT

ONUKA – Хащі

DILEMMA – Шаленій

Найкращий естрадний хіт:

Павло Зібров – Вуса-бренд

ДОРОШ – Де ти є

Оля Полякова – Любовница

Олег Винник – Роксолана

Олег Винник – Наталя-Наталі

Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви

Найкращий хіп-хоп хіт:

MOZGI – 999

YOURA – PRAKTIKA

alyona alyona та Alina Pash – Падло

MamaRika – Проліски

alyona alyona – Пушка

Найкраще концертне шоу:

MAX BARSKIH – 7

MONATIK – LOVE IT Ритм

Антитіла – Hello

Время и Стекло – VISLOVO

Оля Полякова – Королева ночі. На біс

Читайте також: Оля Полякова випустила іронічний кліп із зірками Ліги Сміху