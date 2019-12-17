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Номінанти YUNA 2020: які українські артисти поборються за звання найкращих
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Щорічна музична премія YUNA назвала імена виконавців, які стали номінантами у 2020 році. Дізнайтеся, хто побореться за українську "Греммі"!
Премію YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) вручають найкращим артистам України з 2011 року, тож прийдешня церемонія нагородження пройде вже вдев'яте. Імена переможців стануть відомі 24 березня 2020 року під час урочистої церемонії в Палаці мистецтв "Україна".
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А поки що до вашої уваги всі номінанти на премію!
Список номінантів на YUNA 2020
НАЙКРАЩИЙ ВИКОНАВЕЦЬ:
- Alekseev
- MAX BARSKIH
- MELOVIN
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергій Бабкін
Найкраща виконавиця:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- MARUV
- NK
Найкращий поп-гурт:
- DILEMMA
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- YUKO
- Время и Стекло
Найкращий рок-гурт:
- O. Torvald
- Pianoбой
- Антитіла
- БEZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
Найкраща пісня:
- Время и Стекло – Дим
- The HARDKISS – Жива
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
- NK – Обіцяю
- Jerry Heil – Охрана, отмєна
Найкраща пісня іншою мовою:
- NK – Elefante
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- MARUV – Siren Song
- Бумбокс – ДШ
- Макс Барських — Неземная
Найкраща пісня для фільму:
- Антитіла – Lego ("Я, ти, він, вона")
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова ("Заборонений")
- Океан Ельзи – Перевал ("Захар Беркут")
- DakhaBrakha – Пливе човен ("Вулкан")
- Христина Соловій – Холодно ("Крути 1918")
Найкращий дует:
- TAYANNA & LAUD – Без тебе
- Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня
- The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – Голос води
- Jamala & Jah Khalib – Кохаю
- alyona alyona & Alina Pash – Падло
Найкращий відеокліп:
- NK – Elefante
- Антитіла – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- Бумбокс – ДШ
- The HARDKISS – Жива
- The HARDKISS – Коханці
Найкращий альбом:
- Макс Барських – 7
- Антитіла – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди
- alyona alyona – Пушка
Відкриття року:
- alyona alyona
- Jerry Heil
- KHAYAT
- YOURA
- КОРРУПЦИЯ
Інший формат:
- Dakh Daughters
- MOTANKA
- SINOPTIK
- Вагоновожатые
- ЛУНА
Найкращий електронний хіт:
- MOZGI – Digitalization
- MARUV – Siren Song
- ONUKA – ZENIT
- ONUKA – Хащі
- DILEMMA – Шаленій
Найкращий естрадний хіт:
- Павло Зібров – Вуса-бренд
- ДОРОШ – Де ти є
- Оля Полякова – Любовница
- Олег Винник – Роксолана
- Олег Винник – Наталя-Наталі
- Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви
Найкращий хіп-хоп хіт:
- MOZGI – 999
- YOURA – PRAKTIKA
- alyona alyona та Alina Pash – Падло
- MamaRika – Проліски
- alyona alyona – Пушка
Найкраще концертне шоу:
- MAX BARSKIH – 7
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- Антитіла – Hello
- Время и Стекло – VISLOVO
- Оля Полякова – Королева ночі. На біс
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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