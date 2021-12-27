Різдвяна історія: Раян Рейнольдс зробив кумедну презентацію з перших кадрів

Актор Раян Рейнольдс виклав у соцмережах проморолик із першими кадрами та закулісними знімками з мюзиклу "Різдвяна історія". Фільм вийде наприкінці 2022 року на Apple TV+.

Ролик починається з робочого столу на ноутбуці Рейнольдса. Актор відкриває папку "Бостон" і запускає презентацію з фотографій, на яких можна побачити Вілла Феррелла та скріншоти з листування з ним. У них він вимагає повернути гроші за безплатну каву.

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Зйомки мюзиклу завершились у жовтні. Після них Рейнольдс оголосив про "невелику творчу відпустку від кіновиробництва" та виклав знімки зі знімального майданчика.

"Різдвяна історія", яку покажуть на Apple TV+, переосмислює "Різдвяну пісню" Чарлза Діккенса. Режисерами та сценаристами виступили Шон Андерс та Джон Морріс.

Раніше у рамках програми Shot on iPhone компанія випустила три нові відеоролики. Вони розкривають можливості зйомки на фірмові смартфони. Ба більше, кожен з них наголошує на одній з фішок камери iPhone 13 Pro, який сам виробник називає "Голлівудом у кишені".

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