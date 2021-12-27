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Apple показала круті короткометражки, зняті на камери нових iPhone 13 Pro

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Короткометражки зняті на iPhone 13 - фото 1
Короткометражки зняті на iPhone 13

У рамках програми Shot on iPhone компанія випустила три нові відеоролики. Вони розкривають можливості зйомки на фірмові смартфони. Ба більше, кожен з них наголошує на одній з фішок камери iPhone 13 Pro, який сам виробник називає "Голлівудом у кишені".

Ролики виклали на офіційному ютуб-каналі Apple. І вони, мусимо зізнатися, вражають.

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Перше відео під назвою "Детективи", зняте у кінематографічному режимі Cinema Mode. Воно наочно демонструє можливість автоматичного перемикання фокусу з однієї людини на іншу під час бесіди. Камера визначає головного героя поточної сцени за напрямом погляду й робить акцент на ньому, розмиваючи фон.

Друге відео, що отримало назву "Підвал". Воно надає глядачам можливість оцінити режисерську роботу смартфона в умовах поганої освітленості.

У третьому відео "Павло" демонструється монохромний режим зйомки. Він дозволяє підкреслити більше деталей і надати драматичного відтінку тому, що відбувається на екрані. У цьому ролику Apple також показала роботу 3-кратного оптичного зуму.

Ми просто приголомшені можливостями камер iPhone 13 Pro. Якщо ви захоплюєтеся відеографуванням, то цей гаджет точно має стати вашим помічником.

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