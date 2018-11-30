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Ріта Ора "засвітила" сідниці не червоній доріжці
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Повітряне плаття зірки легко здувало вітром. Наряд "підлетів" настільки, що оголив частину сідниць співачки.
Британська співачка Ріта Ора відвідала вечірку в Сіднеї, на якій випадково оголила більше, ніж очікувалося.
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Співачка прийшла на вечірку Cartier в Сіднеї, вибравши для цього незвичайний наряд. Бежеве напівпрозоре плаття з дрібними складками по всій довжині і великим багатошаровим подолом, що нагадує квітку.
Ора вдало позувала перед камерами, але сама хода по червоній доріжці принесла трохи еротики. Вітер підняв поділ сукні. Оголивши частину сідниць зірки.
Деяким користувачам мережі це не сподобалося так, як вони помітили на стегнах Ори целюліт і порадили їй піти в зал. Наряд зірки створила дизайнер Айріс ван Херпен, відома незвичайними ідеями.
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