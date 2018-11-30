Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Ріта Ора "засвітила" сідниці не червоній доріжці

  • 34
Ріта Ора - фото 1
Ріта Ора / Instagram

Повітряне плаття зірки легко здувало вітром. Наряд "підлетів" настільки, що оголив частину сідниць співачки.

Британська співачка Ріта Ора відвідала вечірку в Сіднеї, на якій випадково оголила більше, ніж очікувалося.

І ще: Настя Каменських порадувала шанувальників спокусливим знімком

Співачка прийшла на вечірку Cartier в Сіднеї, вибравши для цього незвичайний наряд. Бежеве напівпрозоре плаття з дрібними складками по всій довжині і великим багатошаровим подолом, що нагадує квітку.

Ріта Ора - фото 292325
Ріта Ора

Ора вдало позувала перед камерами, але сама хода по червоній доріжці принесла трохи еротики. Вітер підняв поділ сукні. Оголивши частину сідниць зірки.

Деяким користувачам мережі це не сподобалося так, як вони помітили на стегнах Ори целюліт і порадили їй піти в зал. Наряд зірки створила дизайнер Айріс ван Херпен, відома незвичайними ідеями.

Ріта Ора оконфузилася на червоній доріжці - фото 292327
Ріта Ора оконфузилася на червоній доріжці
Ріта Ора оконфузилася на червоній доріжці - фото 292326
Ріта Ора оконфузилася на червоній доріжці

Читайте також: Зваблива Емілі Ратажковскі показала новий тренд купальників

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1978
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 10529
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 563
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз