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Зваблива Емілі Ратажковскі показала новий тренд купальників

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Емілі Ратажковскі у купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі у купальнику / instagram.com/emrata

Відома модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати шанувальників своїми формами та купальниками.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі намагається розвиватись у різних напрямках, тому не дивно, що вона випробовує свої сили не лише в кіно, а й у якості дизайнера. Дівчина заснувала власний бренд купальників, які уміло рекламує на своєму звабливому тілі.

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Нещодавно Ратажковскі вирішила приміряти нову модель, яка обіцяє стати справжнім трендом у теплу пору року. Перші фото з'явились на профілі зірки в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 20 мільйонів користувачів. Важко сказати, що саме припало фанатам до душі більше: струнка фігура Емі чи купальник.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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