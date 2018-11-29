Зваблива Емілі Ратажковскі показала новий тренд купальників

Відома модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати шанувальників своїми формами та купальниками.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі намагається розвиватись у різних напрямках, тому не дивно, що вона випробовує свої сили не лише в кіно, а й у якості дизайнера. Дівчина заснувала власний бренд купальників, які уміло рекламує на своєму звабливому тілі.

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Нещодавно Ратажковскі вирішила приміряти нову модель, яка обіцяє стати справжнім трендом у теплу пору року. Перші фото з'явились на профілі зірки в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 20 мільйонів користувачів. Важко сказати, що саме припало фанатам до душі більше: струнка фігура Емі чи купальник.

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