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Настя Каменських порадувала шанувальників спокусливим знімком

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Співачка Настя Каменських - фото 1
Співачка Настя Каменських / Instagram

Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram сексуальний образ з свого кліпу.

На знімку можна побачити 31-річну зірку у золотом топі і такого ж кольору спідниці, які облягають її підтягнуте тіло.

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Крім цього, на тілі артистки можна помітити золоту фарбу.

"Ви знаєте, як я люблю експериментувати з образами і кожен раз дивувати вас! Це один з моїх найулюбленіших луків з кліпу #LOMALA", – підписала кадр Каменських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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