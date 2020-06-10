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Ріта Ора розбурхала шанувальників сексуальним образом для тренування

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Ріта Ора - фото 1
Ріта Ора / instagram

Популярна британська співачка Ріта Ора приміряла спокусливий облягаючий наряд для заняття спортом. Знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram, які зробила перед початком домашнього тренування.

Так, на свіжих фото Ріта Ора позує в лосинах пастельно-рожевого кольору і короткому білому спортивному топі. Такий наряд вигідно підкреслив пишний бюст та усі апетитні вигини артистки. Крім цього, зірка вирішила не знімати перед тренуванням безліч золотавих ланцюжків і прикрас з шиї.

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На одному кадрі співачка лежить на спині і показує язика. На другому знімку Ора стала на коліна, продемонструвавши свої груди крупним планом. Підписники красуні відзначили, що вона відмінно виглядає без макіяжу і є для них прикладом для наслідування.

Ріта Ора розбурхала шанувальників сексуальним образом для тренування - фото 409235

Ріта Ора розбурхала шанувальників сексуальним образом для тренування - фото 409236

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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