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Модель Victoria's Secret показала свою сексуальну фігуру

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Келлі Гейл у бікіні - фото 1
Келлі Гейл у бікіні / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл показала справді літнє фото у бікіні, підтвердивши, що чудово виглядає не лише на подіумах та на зйомках, а й у звичайному житті.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не кожного дня публікує кадри зі своїх буднів.

І ще: Розкішна Ельза Хоск показала ідеальну фігуру в бікіні

Нещодавно дівчина вирішила похизуватись розкішною фігурою в купальнику. Карантин не позначився на формах Келлі, яка готова демонструвати на собі бікіні та білизну не лише влітку, а й цілий рік.

Модель Victoria's Secret показала свою сексуальну фігуру - фото 409000

Модель Victoria's Secret показала свою сексуальну фігуру - фото 409001

Джерело фото: instagram.com/kellybellyboom

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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