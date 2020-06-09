Модель Victoria's Secret показала свою сексуальну фігуру

Популярна модель Келлі Гейл показала справді літнє фото у бікіні, підтвердивши, що чудово виглядає не лише на подіумах та на зйомках, а й у звичайному житті.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не кожного дня публікує кадри зі своїх буднів.

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Нещодавно дівчина вирішила похизуватись розкішною фігурою в купальнику. Карантин не позначився на формах Келлі, яка готова демонструвати на собі бікіні та білизну не лише влітку, а й цілий рік.

Джерело фото: instagram.com/kellybellyboom

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