Ріта Ора розбурхала фанатів розкішним бюстом

Популярна співачка Ріта Ора знову опинилась у центрі уваги через свої апетитні форми.

27-річна англійська виконавиця Ріта Ора підкорює фанатів не лише своїми хітами, а й виглядом. Співачка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 14 млн осіб. Там білявка ділиться кадрами з фотосесій, світських заходів та звичайних буднів. Нещодавно Ріта побувала на 44-ій церемонії People's Choice Awards у Лос-Анджелесі. Для такої події вона обрала розкішну блакитну сукню від Versace зі сміливим вирізом. Перші фото одразу ж викликали шквал коментарів та компліментів.

І ще: Кім Кардашян здивувала фанів футуристичним вбранням

Гортайте галерею:

Читайте також: Кендалл Дженнер з'явилась у провокаційній зйомці