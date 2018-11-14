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Ріта Ора розбурхала фанатів розкішним бюстом

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Ріта Ора показала бюст - фото 1
Ріта Ора показала бюст / instagram.com/ritaora

Популярна співачка Ріта Ора знову опинилась у центрі уваги через свої апетитні форми.

27-річна англійська виконавиця Ріта Ора підкорює фанатів не лише своїми хітами, а й виглядом. Співачка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 14 млн осіб. Там білявка ділиться кадрами з фотосесій, світських заходів та звичайних буднів. Нещодавно Ріта побувала на 44-ій церемонії People's Choice Awards у Лос-Анджелесі. Для такої події вона обрала розкішну блакитну сукню від Versace зі сміливим вирізом. Перші фото одразу ж викликали шквал коментарів та компліментів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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