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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Кім Кардашян здивувала фанів футуристичним вбранням

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Кім Кардашян у прозорій сукні - фото 1
Кім Кардашян у прозорій сукні / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через свій стиль.

38-річна акторка та модель Кім Кардашян встигає не лише займатись величезною кількістю власних проектів, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 120 млн підписників. Саме так зірка ділиться кадрами з фотосесій, світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно Кім побувала на 44-ій церемонії People's Choice Awards у Лос-Анджелесі. На захід, де її нагородили премією за "Улюблене реаліті-шоу", вона з'явилась у прозорій сукні тілесного кольору з лініями, які створювали нереально ілюзію дуже маленької талії та пишних стегон. Фото з вручення дружина Каньє Веста одразу ж показала фанатам, викликавши справжній захват. Щоправда, не всі погодились, що вбрання підходить зірці, назвавши його дуже футуристичним та оманливим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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