Кендалл Дженнер з'явилась у провокаційній зйомці

Популярна модель Кендалл Дженнер здивувала фанатів незвичайною фотосесію для Chaos Sixty Nine.

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнар нещодавно знялась у доволі розкутій фотосесії для видання Chaos Sixty Nine, у якому можна знайти чимало постерів з зірками.

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Першими кадрами Кендалл поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 98 млн користувачів. На фото можна побачити дівчину без білизни та у боді під пальто. Фанатам настільки сподобались знімки, що за короткий час вони зібрали понад 1,9 млн лайків.

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