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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Кендалл Дженнер з'явилась у провокаційній зйомці

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Кендалл Дженнер роздяглась для журналу - фото 1
Кендалл Дженнер роздяглась для журналу / instagram.com/kendalljenner

Популярна модель Кендалл Дженнер здивувала фанатів незвичайною фотосесію для Chaos Sixty Nine.

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнар нещодавно знялась у доволі розкутій фотосесії для видання Chaos Sixty Nine, у якому можна знайти чимало постерів з зірками.

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Першими кадрами Кендалл поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 98 млн користувачів. На фото можна побачити дівчину без білизни та у боді під пальто. Фанатам настільки сподобались знімки, що за короткий час вони зібрали понад 1,9 млн лайків.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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