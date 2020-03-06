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Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+

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Rihanna знялась для реклами Savage x Fenty - фото 1
Rihanna знялась для реклами Savage x Fenty

Популярна співачка Rihanna представила рекламну кампанію в підтримку березневої колекції білизни Savage x Fenty. Зірка й сама взяла участь у романтичній фотосесії, в якій обігрується образ Марії-Антуанетти.

Компанію їй склали моделі плюс-сайз Лулу Бонфілс, Ярлайн, Джордін Джонсон, Сабі і Леслі Сидора.

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На знімках в цукерково-рожево-ліловій гамі вони позують в перуках з високими зачісками а-ля белль куль і демонструють нові моделі спідньої білизни.

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390538
Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390537

Серед них – мереживні трусики, браллети і пеньюари у пастельній гамі, корсети у вінтажному стилі, а також аксесуари: накладки на соски, кольє, браслети і шпильки.

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390520

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390521

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390522

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390524

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390526

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390527

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390528

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390529

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390530

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390531

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390532

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390533

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390534

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390535

Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+ - фото 390536

Спідня білизна традиційно представлена у широкій розмірній сітці: від 32A до 44DD і від XS до 3X. Вартість виробів не перевищує $ 49.

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