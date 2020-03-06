Rihanna знялась в образі Марії-Антуанетти: сексуальні фото 18+

Популярна співачка Rihanna представила рекламну кампанію в підтримку березневої колекції білизни Savage x Fenty. Зірка й сама взяла участь у романтичній фотосесії, в якій обігрується образ Марії-Антуанетти.

Компанію їй склали моделі плюс-сайз Лулу Бонфілс, Ярлайн, Джордін Джонсон, Сабі і Леслі Сидора.

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На знімках в цукерково-рожево-ліловій гамі вони позують в перуках з високими зачісками а-ля белль куль і демонструють нові моделі спідньої білизни.

Серед них – мереживні трусики, браллети і пеньюари у пастельній гамі, корсети у вінтажному стилі, а також аксесуари: накладки на соски, кольє, браслети і шпильки.

Спідня білизна традиційно представлена у широкій розмірній сітці: від 32A до 44DD і від XS до 3X. Вартість виробів не перевищує $ 49.

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