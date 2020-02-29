Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Буквально вчора шалено популярна українська телеведуча Леся Нікітюк повернулася до України після відпочинку у сонячному Єгипті. Зірка не соромилась виставляти не лише спокусливі фото у купальнику, а й кумедні кадри з коротенької відпустки. Ми ж тут вам залишимо гаряченьке, аби ви вкотре пересвідчилися в тому, що Леся практично ідеальна. Коментатори не дадуть нам збрехати: "Фото називається "Стомилась відпочивати", "Та годі, припиняй", "Леся знову голюсінька", "Хтось трішки згорів у деяких місцях", "Я би вдув", "Леся, прекрасне тіло", "Добряче розставила ноги". Уважні прихильники зауважили, що з губами Нікітюк щось не так. Сама ж ведуча не пояснила, що сталося з однією з найпривабливіших частин її тіла.

Леся Нікітюк хизується фотками з відпочинку в Єгипті

Не могли ми оминути ведучу шоу Х-фактор Дашу Трегубову. Красуня не стомлюється доводити на власному прикладі, що природна краса – убивча зброя. Не дивно, що ця серія світлин зібрала достатню кількість прихильних відгуків: "Ох, яка ж ви чарівна", "Дуже гарна і сексуальна", "Класні фотографії", "Обожнюю вас, Даша", "Збережіть цей прекрасний настрій", "Бешкетниця", "Богиня вітрів".

Своїми стрункими ніжками цього тижня похизувалася Слава з НеАнгелів. Здається, розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським іде їй на користь. Щоразу співачка викладає спокусливі, але не надто вульгарні світлини, які опісля оспівують у коментарях її підписники та й ті, кого занесло на сторінку зірки: "Найкрасивіша та найвитонченіша", "Щось цікавеньке планується", "Нереально красива", "Колір настрою тигра", "Дуже красиве фото. Елегантно, стримано".

Слава з НеАнгелів показала свої стрункі ніжки

Сексуальна Надя Дорофєєва вирішила не розкривати усіх карт. На одній із останніх її світлин можна насолодитися вигинами її стегон, а також лаконічним татуюванням з написом "good". Усе інше вам допоможе домалювати ваша уява. Цим, здається, і зайнялися її фанати під світлиною: "Надя, ти крейзі", "Надя – секс", "Які ніжки! Вау", "Спекотно", "Нереально красиве фото", "Буде круто, якщо наступне фото буде з продовженням".

Спекотна Надя Дорофєєва показала фанатам спіднє

Насолоджуйтесь разом із нами новим образом популярної співачки TAYANNA. Красуня не стомлюється експериментувати та шукати щось нове, аби дивувати своїх прихильників. Вони, до слова, оцінили старання Тетяни: "Бріджит відпочиває. Бомба", "О, так. Цей колір просто вау", "Ви прекрасна", "Ви дуже красива у будь-якому образі", "Вам личить такий образ", "Дуже тобі личить! Теж так хочу", "Красиву жінку нічим не зіпсуєш".

Не стомлюються тішити світлинами Нікіта Добринін та його обраниця, переможниця шоу "Холостяк", Дарія Квіткова. Учасниця реаліті-шоу, зокрема, спитала, чи вірять її підписники у кохання з першого погляду. Відповіді не забарилися: "Кохання – ні. Тільки закоханість", "Закохуються не в обкладинку", "Вірю, і ваша пара приклад цього", "Ні, звичайно ж... це безглуздя", "Скільки кохання та пристрасті", "Ви такі класні".

Нікітін і Квіткова показують справжню казку

Наостанок залишимо вам одну з учасниць нового сезону проєкту "Від пацанки до панянки". Знайомтесь, це Марія Пересьолкіна, і вона – стриптизерка. Дівчина взяла участь у шоу для того, аби кардинально змінити своє життя. Щоправда, публікації, які вона викладає у мережі, поки свідчать лише про те, що пацанка все ще перемагає. Втім, прихильники настільки сильно підтримують її, що ми не здивуємось, якщо вона потрапить до фіналу. Читайте кілька коментарів, які залишили під її публікацією: "Бажаю перемоги на проєкті", "Звичайно, винятково через тебе дивлюся: енергія прямо пре, і ти не нудна й неймовірна", "Ти ж леді! Що за відверті фото?", "Сподіваюся ти змінишся на кращу сторону після проєкту. У тебе є харизма, і тобі треба на телебачення йти працювати. Ти цікава дівчинка! Давай, змінюватися. Я буду за тебе вболівати".

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