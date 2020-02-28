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Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+
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Історія успіху українки Аліни Байкової нагадує пригодницький фільм. Розповідаємо про модель з Кропивницького та показуємо, як змінилася красуня за роки своєї блискучої кар'єри.
Аліна Байкова виросла у Кропивницькому в бідній родині. Після школи вона не змогла вступити на бюджет, а грошей на навчання не було. Тому дівчина вирішила стати офіціанткою в кафе. Господиня закладу звернула на неї увагу і запропонувала стати моделлю. Але Аліна поставилася до такої пропозиції скептично, адже вважала, що це не дуже серйозна професія.
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Історія з початком в стилі класичного серіалу мала відповідне продовження: в кафе вирішили замовити всьому персоналу уніформу, і на примірці господиня ательє, що має до того ж власну модельну агенцію, сказала Аліні: "Хочеш стати моделлю?" Аліна злякалася, однак задумалася.
Пізніше на дискотеці незнайома дівчина запитала Аліну, чи не модель вона. Таке питання змусило красуню замислитися, і вона вступила у модельну школу. І не дарма, адже зараз 31-річна дівчина стала однією з найпопулярніших моделей світу.
Типовий нью-йоркський день моделі починається о п'ятій ранку. "Я дуже мало сплю: по-перше, джетлаг через постійні перельоти, а по-друге, боюся, що, поки я сплю, життя проходить". Аліна відповідає на всі листи і обов'язково займається спортом: бокс, кікбоксинг, армійські тренування, пробіжка. А з восьмої ранку починається повноцінний робочий день. У Парижі модель працювала з Hermès і Zuhair Murad, в Мілані з Calvin Klein і Armani. Потім перейшла в агентство Next і почався стрімкий зліт її кар'єри.
З 2011 року українка є затребуваною моделлю на тижнях високої моди по всьому світу. Нещодавно Байкова відкрила квітковий бізнес. Сайт з назвою Alina's Flowers став доволі популярним в Європі. На ньому можна замовити готові композиції з квітів, а можна і пофантазувати самому. Магазин моделі-бізнесвумен помітили навіть в Каннах, де Байкова була "квітковим спонсором" прийому amfAR на Каннському фестивалі.
Гарячі фото Аліни Байкової 18+
Стереотип про те, що кар'єру моделі роблять через ліжко, мене завжди смішив, адже в fashion-бізнесі, крім геїв і жінок, нікого немає. Так що найчастіше моделі місяцями живуть без сексу
Зараз Аліна дуже популярна, але в рідний Кропивницький приїжджає часто. Там є школа для дітей-сиріт, якій Байкова допомагає вже три роки.
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