Rihanna викликала фурор в мережі сміливим шкіряним нарядом

Популярна співачка Rihanna останнім часом зосередилася на кар'єрі дизайнера. Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки у шкіряному костюмі власного бренду, рекламуючи та просуваючи свою марку.

На нових кадрах Rihanna позує у шкіряних або латексних штанах з розрізами з боків в нижній частині штанин. Головний акцент в образі красуня зробила на шкіряному піджаку з об'ємними рукавами і звуженими манжетами.

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Замість пояса зірка використовувала чорну шкіряну сумку-бананку. Образ співачка доповнила масивними прикрасами з хрестом на шиї, яскравим макіяжем і високим хвостом з накрученим волоссям.

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