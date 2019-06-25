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Зірка реаліті-шоу похизувалась формами без білизни (фото)

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Кайлі Дженнер забула про бюстгальтер - фото 1
Кайлі Дженнер забула про бюстгальтер / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер знову привернула до себе увагу фанатів. Дівчина показала звабливу фігуру, забувши про спідню білизну.

21-річна американська модель та учасниця шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер не збирається поступатись популярністю своїм сестрам. Тому юна бізнесвумен встигає займатись різноманітними проектами, а також веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 138 мільйонів осіб, адже вона майже щодня тішить фанатів свіжими фото.

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Нещодавно Кайлі нагадала, що чорний колір також має право на життя влітку. Модель похизувалась апетитними формами в атласній спідниці та сорочці, забувши про бюстгальтер. За лічені години пост зі знімками зібрав понад 7 мільйонів лайків.

Зірка реаліті-шоу похизувалась формами без білизни (фото) - фото 336334

Зірка реаліті-шоу похизувалась формами без білизни (фото) - фото 336335

Зірка реаліті-шоу похизувалась формами без білизни (фото) - фото 336336

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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