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Зірка реаліті-шоу похизувалась формами без білизни (фото)
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Популярна модель Кайлі Дженнер знову привернула до себе увагу фанатів. Дівчина показала звабливу фігуру, забувши про спідню білизну.
21-річна американська модель та учасниця шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер не збирається поступатись популярністю своїм сестрам. Тому юна бізнесвумен встигає займатись різноманітними проектами, а також веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 138 мільйонів осіб, адже вона майже щодня тішить фанатів свіжими фото.
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Нещодавно Кайлі нагадала, що чорний колір також має право на життя влітку. Модель похизувалась апетитними формами в атласній спідниці та сорочці, забувши про бюстгальтер. За лічені години пост зі знімками зібрав понад 7 мільйонів лайків.
Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner
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