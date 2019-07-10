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Справжня гейша: Rihanna знялася для глянцю у незвичному для себе образі

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Rihanna вразила перевтіленням на гейшу - фото 1
Rihanna вразила перевтіленням на гейшу / gettyimages

Співачка Rihanna стала героїнею серпневого номера журналу Harper's Bazaar China. До слова, подібний образ вона приміряє не вперше, але про це далі.

Над зйомкою працювала Чень Мен – одна з найвпливовіших китайських фешн-фотографів, яка відома вмінням майстерно обігравати східні традиції у своїх роботах.

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На барвистих знімках Рі-Рі позує в образі сучасної гейші та демонструє яскравий манікюр – довгі накладні нігті червоного кольору, прикрашені водяними ліліями.

Справжня гейша: Rihanna знялася для глянцю у незвичному для себе образі - фото 339859

Справжня гейша: Rihanna знялася для глянцю у незвичному для себе образі - фото 339860

Справжня гейша: Rihanna знялася для глянцю у незвичному для себе образі - фото 339861

Справжня гейша: Rihanna знялася для глянцю у незвичному для себе образі - фото 339862

Справжня гейша: Rihanna знялася для глянцю у незвичному для себе образі - фото 339863

Справжня гейша: Rihanna знялася для глянцю у незвичному для себе образі - фото 339864

У такому вигляді співачка з'явилася не вперше. У 2012 році Rihanna приміряла на себе образ гейші і багаторукої богині у кліпі на пісню Princess of China, записану спільно з британським рок-гуртом Coldplay.

Coldplay – Princess Of China ft. Rihanna – дивіться популярний кліп:

Нагадаємо, у травні співачка разом з LVMH запустила бренд одягу Fenty і вже встигла показати дві колекції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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