Справжня гейша: Rihanna знялася для глянцю у незвичному для себе образі

Співачка Rihanna стала героїнею серпневого номера журналу Harper's Bazaar China. До слова, подібний образ вона приміряє не вперше, але про це далі.

Над зйомкою працювала Чень Мен – одна з найвпливовіших китайських фешн-фотографів, яка відома вмінням майстерно обігравати східні традиції у своїх роботах.

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На барвистих знімках Рі-Рі позує в образі сучасної гейші та демонструє яскравий манікюр – довгі накладні нігті червоного кольору, прикрашені водяними ліліями.

У такому вигляді співачка з'явилася не вперше. У 2012 році Rihanna приміряла на себе образ гейші і багаторукої богині у кліпі на пісню Princess of China, записану спільно з британським рок-гуртом Coldplay.

Coldplay – Princess Of China ft. Rihanna – дивіться популярний кліп:

Нагадаємо, у травні співачка разом з LVMH запустила бренд одягу Fenty і вже встигла показати дві колекції.

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