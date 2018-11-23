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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Схудла Rihanna оголилася перед камерою

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Дуже схудла Рірі опублікувала кілька знімків - фото 1
Дуже схудла Рірі опублікувала кілька знімків / instagram

Співачка Rihanna поділилася дуже пікантними знімками.

Барбадоська співачка Rihanna, яка випускає білизну під своїм іменним брендом Savage x Fenty опублікувала в Instagram пост і повідомила шанувальників, що на її продукцію сьогодні (у Чорну п'ятницю) можна отримати хорошу знижку у 50%.

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Дуже схудла Рірі опублікувала кілька знімків, на яких вона топлес у червоній білизні, панчохах і високих рукавичках. На губах співачки червона помада, у вухах діаманти, а волосся красиво укладене. Шанувальники зірки подякували їй за сюрприз, але нагадали в коментарях про те, що найкращий подарунок від Рірі – нові пісні. А між іншим, з моменту виходу останнього альбому співачки пройшло вже два роки.

Схудла Rihanna оголилася перед камерою - фото 290834

Схудла Rihanna оголилася перед камерою - фото 290835

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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