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Rihanna стала свідком на весіллі своєї найкращої подруги: перші фото

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Rihanna - фото 1
Rihanna / Instagram

З нагоди урочистого заходу Rihanna і інші подружки нареченої були одягнені в сині сукні.

Популярна виконавиця Rihanna відвідала весілля своєї найкращої подруги Соніти Александер на Барбадосі. На церемонії співачка була в статусі подружки нареченої.

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Сама виконавиця опублікувала у своєму Instagram селфі з нареченою, знятим в момент, коли вони збиралися на весілля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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