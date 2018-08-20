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Дочка Алека Болдвіна шокувала актора відвертим знімком

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Айрленд Болдвін - фото 1
Айрленд Болдвін / Instagram

Актор не особливо активний користувач соцмереж, але знімки рідної дочки змусили його зробити кілька записів на її сторінці.

Відомого актора і режисера Алека Болдвіна просто шокували фотографії рідної дочки Айрленд. Він несхвально прокоментував її напівголі фото на сторінці в Instagram.

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Айрленд Болдвін – 22-річна модель і дочка популярного актора. Нещодавно дівчина опублікувала знімок, на якому вона в бікіні позує на мотоциклі, повністю оголивши сідниці.

Модель підписала фото словами "Будь особливим". Але у її батька виник інший коментар, який він і написав під знімком – "Ні. Просто ні".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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