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Rihanna показала апетитні форми на знімках для Vogue

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Журналісти охрестили Ріанну "феноменом" - фото 1
Журналісти охрестили Ріанну "феноменом" / HDQWalls

31-річна зухвала красуня Rihanna стала героїнею травневого номера австралійського Vogue. Помилуйтеся плодами праці зірки: відвертою стильною фотосесією від Рірі.

Поп-діва Rihanna не сходить з обкладинок глянцевих журналів і вміє змусити говорити про себе. Її екстравагантні і стильні фотосет раз у раз з'являються на сторінках провідних світових fashion-видань, а сама Рі без сорому демонструє апетитні форми.

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Журналісти охрестили Ріанну "феноменом", розмістивши гучний заголовок у новому Vogue. "Погана дівчинка Рірі", як назвала себе в соцмережі інстаграм сама знаменитість, позує на обкладинці в небесно-блакитному тренчі і бірюзових ботильонах.

Також вона знялася у сексуальній білизні власного бренду Savage X Fenty: пікантному корсеті-комбінації і яскраво-жовтому мереживному бра.

Rihanna показала апетитні форми на знімках для Vogue - фото 322995

Rihanna показала апетитні форми на знімках для Vogue - фото 322992

Rihanna показала апетитні форми на знімках для Vogue - фото 322993

Rihanna показала апетитні форми на знімках для Vogue - фото 322994

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Джерело: indeksonline
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