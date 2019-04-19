У великому костюмі: Rihanna здивувала новим образом

Для прогулянки в Нью-Йорку зірка обрала двійку коралового відтінку / Dancing Astronaut

Кораловий total look Ріанни точно варто повторити на цих вихідних. Ідеальний образ для вечірки від Рірі.

У ці вихідні у вас є грандіозні плани, а "те саме плаття" вже чекає свого часу?

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Залиште його в шафі до наступного разу: сьогодні ввечері вирушайте на вечірку в яскравому костюмі, схожому на той, що носить сама Ріанна.

Для прогулянки в Нью-Йорку зірка обрала двійку коралового відтінку. Замість пояса вона одягла сумку того ж кольору, а доповнили ефектний образ білосніжні кросівки Nike Air Force 1 і великі сережки-кільця з діамантами.

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