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У великому костюмі: Rihanna здивувала новим образом

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Для прогулянки в Нью-Йорку зірка обрала двійку коралового відтінку - фото 1
Для прогулянки в Нью-Йорку зірка обрала двійку коралового відтінку / Dancing Astronaut

Кораловий total look Ріанни точно варто повторити на цих вихідних. Ідеальний образ для вечірки від Рірі.

У ці вихідні у вас є грандіозні плани, а "те саме плаття" вже чекає свого часу?

І ще: Гаряча Rihanna розбурхала мережу пікантними знімками у спідній білизні

Залиште його в шафі до наступного разу: сьогодні ввечері вирушайте на вечірку в яскравому костюмі, схожому на той, що носить сама Ріанна.

Для прогулянки в Нью-Йорку зірка обрала двійку коралового відтінку. Замість пояса вона одягла сумку того ж кольору, а доповнили ефектний образ білосніжні кросівки Nike Air Force 1 і великі сережки-кільця з діамантами.

У великому костюмі: Rihanna здивувала новим образом - фото 322518

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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