Rihanna розбурхала мережу еротичною фотосесією в прозорій білизні: інтимні знімки (18+)

Популярна виконавиця Rihanna, яка також є засновницею власного бренду спідньої білизни, опублікувала провокаційні фото. Гарячі кадри вразили шанувальників зірки.

На гарячих знімках епатажна артистка позує в продукції власного бренду. Фото за добу набрали мільйони лайків на сторінці в Instagram. На одному зі знімків Rihanna відображена в напівпрозорій білизні яскраво-салатового кольору. Доповнюють спокусливий образ панчохи в тон. На другому фото співачка постала в світло-коричневій білизні і такого ж кольору панчохах.

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