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ЗНО Ліга Чемпіонів

Надя Дорофєєва підкорила мережу сексуальним знімком

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Популярна українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва не перестає радувати своїх шанувальників відвертими кадрами. Так, красуня опублікувала черговий спокусливий знімок, який вже встигни оцінити фанати зірки.

Сексуальна Надя Дорофєєва поділилася з підписниками у мережі пікантним знімком. На новому фото зірка позує у яскравому прозорому вбранні. Наряд вигідно підкреслює струнку фігуру красуні.

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Шанувальники у захваті від ефектного образу Наді. Користувачі мережі залишили під фото безліч позитивних коментарів, засипавши артистку компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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