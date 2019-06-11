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Rihanna показала пишні форми у леопардовому комбінезоні

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На фото Rihanna позує в напівпрозорому комбінезоні - фото 1
На фото Rihanna позує в напівпрозорому комбінезоні / instagram

Співачка Rihanna знялася у відвертій фотосесії для видання Interview. Крім леопардового наряду зірка приміряла ще кілька еротичних образів.

Популярна співачка Rihanna знялася в провокаційній фотосесії. Знімки з'явилися на офіційній сторінці видання і на сторінці зірки в Instagram.

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На фото Rihanna позує в напівпрозорому комбінезоні з леопардовим принтом. Крім того, співачка не наділа білизну. Образ вона доповнила лаковими туфлями на високих підборах і червоною помадою на губах. Також зірка приміряла ще кілька відвертих нарядів, продемонструвавши напівоголені груди і сідниці.

Rihanna показала пишні форми у леопардовому комбінезоні - фото 333510

Rihanna показала пишні форми у леопардовому комбінезоні - фото 333511

Rihanna показала пишні форми у леопардовому комбінезоні - фото 333512

Rihanna показала пишні форми у леопардовому комбінезоні - фото 333513

Rihanna показала пишні форми у леопардовому комбінезоні - фото 333514

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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