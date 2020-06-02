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Коронавірус Карантин

Дженніфер Еністон продає своє голе фото

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Дженніфер Еністон - фото 1
Дженніфер Еністон / instagram

Відома американська актриса Дженніфер Еністон продає своє інтимне фото у благодійних цілях. На пікантному знімку красуня позує повністю оголеною.

Голлівудська актриса, 51-річна зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон продасть на аукціоні свою оголену фотографію. Таким чином зірка допоможе у боротьбі з коронавірусів. Зібрані кошти, які вона виручить за продаж голого знімка, Еністон хоче віддати на надання медичних послуг для малозабезпечених американців.

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Відвертий кадр був зроблений фотографом Марком Селігером у 1995 році. У кадрі зірка сидить повністю оголеною, прикривши інтимні місця ногою.

Дженніфер Еністон продає своє голе фото - фото 407617

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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