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Моя ж ти булочка: alyona alyona показала дитячі фото, і вона геть не змінилась
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнімо цього тижня з Аніти Луценко. Крута фітнес-тренер, а також ведуча показала в кого вона вдалась. До вашої уваги серія світлин її матусі, яка показала, як потрібно підготуватися до виходу з дому під час карантину. Надихаємось та ставимо вподобання зірковому тренеру та його мамі: "Тепер зрозуміло у кого вдалася Аніта", "Яка крута ідея. Запустіть флешмоб #карантинфешн", "Остання фотка у серії мене збила з ніг. Мамі респект за гумор", "Оце почуття стилю. У вас класна мама", "Мама – молодчина! З гумором підходити також важливо! Усім здоров‘я", "Супер! Більше б таких позитивних людей. Здоров'я усім вам!
Повз цей пост ми просто не могли пройти. Ведучий Григорій Решетнік поділився кумедними світлинами зі своїми синочками. Він написав: "А ще 2 тижні тому, я любив їх більше за життя! Порадьте щось, благаю". Підписники ведучого не забарилися та засипали його корисними лайфхаками: "Дайте їм завдання: щоб намалювали на аркушах як спить тато, і лягай на годину відпочинь", "Тепер чоловіки зможуть оцінити "а що ти, кохана, робиш вдома???" "Ти ж весь час відпочиваєш", "Грайте у гру, хто перший засне. Улюблена гра нашого дідуся", "О, Гріша! Це тільки початок".
Чарівна Злата Огнєвіч розповіла про те, чим займається на карантині, а також запитала у своїх прихильників про їхні плани. Деякі коментарі рекомендуємо взяти на озброєння, адже вдома сидіти доведеться ще до 24 квітня щонайменше: "Крім роботи у віддаленому режимі, кожного вечора влаштовую кіносеанс радянських фільм. У дитинстві не розуміла, наскільки вони життєві", "Шафи перебрані. Всі страви приготовані, з’їдені, книги читаються (повільно, але впевнено), звикаємо до життя без роботи, у звичному розумінні, і планую майбутнє, інше... краще. Гарного вам дня", "Допомагати дiтям вчити уроки. Я вважаю, що пiсля карантину всiм батькам, в кого дiти шкiльного вiку, треба доплачувати. Вчителi вiдпочивають, батьки працюють...", "Привіт! Головне – не сумувати, а думати про хороше".
Катя Осадча поділилась порадами, які допоможуть батькам проводити час з дітьми під час карантину правильно. Здається, Гріші Решетніку потрібно підписатися на популярну українську телеведучу. Підписники Катерини теж розповіли, чим вони займаються вдома: "А в нас дитина почала грати в лото. Синочку теж три роки", "У приватному будинку карантин пережити значно легше, ніж у квартирі. Ви можете з дитиною годинами гуляти у себе на дворі, лиш би погода дозволяла. А у квартирі... Ви собі навіть цього не уявляєте", "Такі милі. Успіхів вам у вихованні синочка. Будьте здорові", "А нас двоє малюків, у яких зараз зуби. мами розуміють про що я. Сплять добре тільки на вулиці. І я просто мрію про те, щоб карантин швидко закінчився".
Не оминули ми увагою довгоногу Лесю Нікітюк, котра розповіла, що встигає зробити під час карантину. Хазяйновиту ведучу відразу ж засипали компліментами й коментарями: "Леська, тільки ти можеш розповісти про свій день, щоб це було так КРУТО І СМІШНО. Дякую що ти в нас є. В Україні", "Ми всі зараз домогосподарки. Я стільки не готувала за весь минулий рік, як за ці 2 тижні", "Все це фігня – головне ноги", "Леся, не забудь руки помити протягом 30 секунд", "А вікна помиті?", "Я одна прочитала "побрила в хаті"? Говорила мама: вчись читати – пригодиться".
Наостанок залишимо вам alyona alyona, котра розповіла зворушливу історію про злого півня, який у дитинстві наводив гайпу у її дворі. Підкреслити весь драматизм ситуації реперка вирішила своїми дитячими фото. Просто гляньте на цю крихітку, а також читайте коментарі: "А я маленька в червоному плащику 3 км топала до школи і теж в селі, а небезпек було повно: то гуси, то індики, то собаки! Ще й говорили, що нападають на червоне і я вірила) Коротше, сурове дитинство на Черкащині! Ми виживали як могли", "Індики... відчуття, що і досі їх боюсь. І гуси не раз гнались за мною", "Індик. Згадав і плачу", "Моя ж ти булочка", "Дитинство вже наче пройшло, а от півень і гуси ще досі ганяються (сусідські не виняток також), щоб клюнути хотя б разочок, коли додому приїжджаю. От думаю, сильно образяться сусіди, якщо з їхніми розберусь так само, як ви зі своїми".
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