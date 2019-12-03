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Rihanna дала привід для чуток про свою вагітність: фото

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Спокуслива Rihanna - фото 1
Спокуслива Rihanna / gotceleb

Американська співачка Ріанна відвідала в Лондоні церемонію вручення British Fashion Awards, одну з головних нагород в галузі моди.

31-річна уродженка Барбадосу з'явилася на червоній доріжці в мінісукні блідо-зеленого кольору і в довгій прозорій накидці-сорочці того ж відтінку. Наряд доповнювали рукавички і туфлі в тон, а також діамантові сережки і намисто.

І ще: Rihanna спантеличила усіх відвертим знімком

Співачка приїхала в компанії свого друга, репера ASAP Rocky. Як відомо, зірка зараз у романтичних стосунках з саудівським мільярдером Хасаном Джамілем, проте не виходить з ним на публіку, намагаючись не афішувати їх стосунки.

Тим часом фанати запідозрили Ріанну у вагітності. Поп-зірка позувала фотографам, намагаючись прикривати руками живіт. На тих знімках, де їй це зробити не вдалося, помітно, що її фігура помітно округлилася.

Rihanna дала привід для чуток про свою вагітність: фото - фото 371895

Rihanna дала привід для чуток про свою вагітність: фото - фото 371896

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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