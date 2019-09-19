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Спокуслива Rihanna похвалилася глибоким декольте
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Співачка Rihanna представила в Сеулі свою лінію косметики Fenty Beauty. Шанувальники у захваті як від косметики, так і від свого кумира.
Барбадоська зірка Ріанна, яка нещодавно в білизні позувала для реклами власного бренду, зараз представила лінію своєї косметики в Сеулі.
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На заході співачка з'явилася в доволі сміливому вбранні. Так, до корейських шанувальників Рірі вийшла в яскраво-рожевому сарафані з відвертим декольте, який ледь прикривав пишні груди зірки. Під плаття співачка одягла помаранчеві широкі штани. Фінальним штрихом стали руді босоніжки і яскравий макіяж в тон образу.
Днями на сторінці в Instagram знаменитість також опублікувала серію фотографій, на яких постала у звабливій білизні. Ріанна знялася у відвертій фотосесії для своєї колекції білизняного бренду.
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