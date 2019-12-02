Rihanna спантеличила усіх відвертим знімком

Співачка Ріанна епатувала мережу зухвалим образом. 31-річна виконавиця позувала напівроздягненою біля розкішної люстри.

Артистка на своїй сторінці в Instagram похвалилася фотографією з нової колекції власної марки спідньої білизни Savage x Fenty.

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Співачка знялася в бюстгальтері і трусиках чорного кольору біля люстри. Артистка зібрала волосся у високий хвіст і зробила яскравий макіяж. Доповнили пікантний образ чорні колготки і туфлі на шпильці. "Родзинкою" знімка стало те, що Ріанна продемонструвала свою розтяжку, закинувши праву ногу на дзеркало, а ліву підігнувши під себе.

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