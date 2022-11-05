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"Мама не зна, де татусь гуляв": Jerry Heil переспівала пікантний хіт Сема Сміта
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Співачка Jerry Heil зробила українську версію популярної пісні "Unholy" Сема Сміта. І це варто почути!
Популярна українська співачка Jerry Heil не змогла пройти повз один із недавніх вірусних хітів ТікТоку, тож переспівала трек "Unholy" українською. Саме ця пісня британця Сема Сміта стала неабияк популярною ще до офіційного релізу, пише Радіо MAXIMUM.
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Хоч Jerry Heil і переклала тільки приспів треку, однак українська версія припала до душі фанатам. За короткий час ролик юної зірки зібрав понад 996 тисяч переглядів та більше як 134 тисячі вподобайок.
Мама не зна, де татусь гуляв, кого притуляв. Він був точно не храмі. Сипле гривнями не в казну, дівку розпусну кличе святою "мамі", – співає Jerry Heil.
Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням
А так звучить оригінал:
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