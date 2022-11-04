Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми

Гурт Kalush Orchestra разом з польським репером Szpaku презентували спільний трек "Nasze Domy", який передає підтримку поляків Україні у війни з російськими окупантами. Це варто почути!

Kalush Orchestra створили нову потужну пісню разом з польським виконавцем Szpaku. Новинка з назвою "Nasze Domy" (Наші доми) записана двома мовами та яскраво демонструє солідарність поляків з українцями, пише Радіо MAXIMUM.

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Кожен народ має свою історію. Подібні часи боротьби переживали польський і український народи. Тому пісня заснована на справжніх почуттях. Ми знаємо, що таке боротися за свій шматок землі, тому що ми не гості на цій планеті. Ми – господарі, які бажають, щоб світло тепла і спокою було у вікні кожної оселі. Слава Україні!, – прокоментували прем’єру виконавці на своєму YouTube-каналі.

Szpaku своїми словами у пісні наголошує на готовності кожного боротись за свою батьківщину аж до моменту "коли вирвуть серце". АKalush підкреслює відданість та любов до рідної землі.

Коли ваш дім у вашому серці, він не припиняє гріти душу. Як би далеко доля не завела наші тіла, та наші душі завжди живуть у домівки, де ми народились, і ходять вулицями, що ведуть до наших шкіл, – йдеться в описі до треку.

Kalush Orchestra та Szpaku – Nasze Domy (Наші доми), дивіться кліп онлайн:

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