Рідкісну картку покемона продали за шалені гроші

Унікальну картку по всесвіту Pokemon продали за рекордну ціну. Таких залишилося всього лише 10, а малювала її авторка Пікачу.

Дуже рідкісна картка Pikachu Illustrator по всесвіту Pokemon була продана з аукціону за рекордні 250 тисяч доларів. Всього таких карток було випущено 39, а залишилося близько десяти.

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Випущені у 1998 році карти Pikachu Illustrator видавали як приз в конкурсі ілюстраторів CoroCoro Comic. Цінність і унікальність цієї картки полягає не тільки в тому, що таких залишилося близько десяти, а й в тому, що ілюстрацію до неї виконала дизайнер Ацуко Нісіда, авторка Пікачу.

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