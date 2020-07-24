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Рідкісну картку покемона продали за шалені гроші

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Рідкісну картку покемона продали за шалені гроші - фото 1

Унікальну картку по всесвіту Pokemon продали за рекордну ціну. Таких залишилося всього лише 10, а малювала її авторка Пікачу.

Дуже рідкісна картка Pikachu Illustrator по всесвіту Pokemon була продана з аукціону за рекордні 250 тисяч доларів. Всього таких карток було випущено 39, а залишилося близько десяти.

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Випущені у 1998 році карти Pikachu Illustrator видавали як приз в конкурсі ілюстраторів CoroCoro Comic. Цінність і унікальність цієї картки полягає не тільки в тому, що таких залишилося близько десяти, а й в тому, що ілюстрацію до неї виконала дизайнер Ацуко Нісіда, авторка Пікачу.

Рідкісну картку покемона продали за шалені гроші - фото 417325

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Джерело: hypebeast
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