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S.T.A.L.K.E.R. 2 – дивіться перший трейлер гри та шукайте в ньому пасхалку на Кобзаря

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Анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 - фото 1
Анонс S.T.A.L.K.E.R. 2

Українська студія GSC Game World на презентації Microsoft показала дебютний трейлер довгоочікуваної S.T.A.L.K.E.R. 2. Гра вийде на новій Xbox Series X і PC, але коли – поки що невідомо. Дивіться ролик!

S.T.A.L.K.E.R. 2 буде тимчасовим ексклюзивом Microsoft. Це означає, що на PlayStation 5 гра з'явиться пізніше, ніж на Xbox Series X (на консолях поточного покоління вона взагалі не вийде). Дивіться онлайн трейлер майбутньої гри:

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Фанати по-різному відреагували на анонс: частина в очікуванні релізу, але багато шанувальників не оцінили графіку. На сайті гри після виходу трейлера повідомили, що розробники "поки що не готові розкрити дату виходу". Деякі деталі з'явились на сайті Xbox:

  • У S.T.A.L.K.E.R. 2 вона більше не буде розділена на локації з екранами завантаження – тепер це великий відкритий світ.
  • Зону називають не ізольованим місцем, а загрозою для людства. Можливо, це натяк на те, що вона розростається, а істоти звідти проникають в нормальний світ.
  • Розробники поліпшили систему симуляції життя A-Life, що відповідає за поведінку NPC та іншої живності. Гра буде підкидати несподівані зустрічі / ситуації.
  • Ухвалені гравцем рішення будуть мати довготермінові наслідки й впливатимуть на світ гри.

А ось повноцінні скріншоти: ліс, лабораторія з невідомими мутантами, Прип'ять і покинутий тунель. Фанатам оригіналу все має бути знайомим:

S.T.A.L.K.E.R. 2 – дивіться перший трейлер гри та шукайте в ньому пасхалку на Кобзаря - фото 417283
S.T.A.L.K.E.R. 2 – дивіться перший трейлер гри та шукайте в ньому пасхалку на Кобзаря - фото 417281
S.T.A.L.K.E.R. 2 – дивіться перший трейлер гри та шукайте в ньому пасхалку на Кобзаря - фото 417284
S.T.A.L.K.E.R. 2 – дивіться перший трейлер гри та шукайте в ньому пасхалку на Кобзаря - фото 417282

Цікаво, що в трейлері нового S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли пасхалки на самого Кобзаря:

Новинач - фото 417285
Новинач

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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