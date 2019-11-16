Ferrari представила унікальний автомобіль з сенсорними дверима

Автомобільна промисловість не стоїть на місці. Компанія Ferrari представила новий елітний автомобіль, без дверних ручок.

Італійський автовиробник показав новий спортивний автомобіль під назвою Roma. Цей суперкар має 2,9-літровий двигун моделі V8 з потужністю в 620 кінських сил.

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У Ferrari Roma з'явилися нове кермо, 16-дюймова панель приладів і особливий ключ з кнопковою функцією "комфортний доступ". Таким чином тепер, щоб потрапити в спорткар, дверні ручки вже не потрібні.

Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди, а до 200 км/год – за 9,3 секунди. Відзначається, що максимальна швидкість спорткара – 320 км/год. Терміни виходу Ferrari Roma на ринок поки залишаються невідомими.

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