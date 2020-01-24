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Як збирають найдорожчий в історії Ferrari SF90 Stradale: вражаюче відео

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Ferrari SF90 Stradale - фото 1
Ferrari SF90 Stradale / autoreview

Італійська машинобудівна компанія Ferrari вирішила продемонструвати світу, як збирають її новенькі автомобілі. Під об'єктив камер потрапила збірка найдорожчого в історії Ferrari SF90 Stradale.

Як відомо, зараз заводи італійського виробника зайнялися складанням новеньких моделей SF90. Розкішні спортивні автомобілі Ferrari збирають практично вручну.

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Повідомляється, що Ferrari SF90 Stradale стане першою у світі гібридною моделлю з модулем, який підключається. Після презентації унікального автомобіля партія машин була повністю розпродана. Компанія вирішила показати, як проходить збірка на заводі найексклюзивнішого і водночас найпотужнішого автомобіля в історії.

На кадрах ролика можна побачити, що перший PHEV Ferrari оснащують V8-подібним 4-літровим ДВС-двигуном і трьома електричними. Сумарна потужність всіх чотирьох моторів авто становить 986 кінських сил і 800 Нм крутного моменту. Завдяки такому силовому агрегату машина розганяється до 100 кілометрів на годину всього за 2,5 секунди. А максимальна швидкість SF90 Stradale досягає 340 км/год.

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Джерело: youtube
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