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Дівчина-дайвер ділиться в Instagram унікальними знімками акул

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Ця дівчина просто обожнює акул! - фото 1
Ця дівчина просто обожнює акул! / pictame

Ці небезпечні знімки з акулами перехоплюють дух.

Австралійська дайверка Медісон Стюарт показує неймовірний світ океану.

І ще: Дайвери зустріли загадкове величезне створіння

Свої фотографії дівчина публікує в Іnstagram. Стюарт з 12 років займається дайвінгом. Каже, що не боїться хижаків.

"Я просто люблю акул і той страх, який вони викликають у людей. Я не звинувачую людей, які відчувають страх перед акулами. І не чекаю, що вони будуть любити акул. Але на мене вони ніколи не нападали і не атакували", – уточнила Стюарт. Пропонуємо переглянути добірку захоплюючих фото, від яких по шкірі бігають мурашки!

Дівчина-дайвер ділиться в Instagram унікальними знімками акул - фото 301782

Дівчина-дайвер ділиться в Instagram унікальними знімками акул - фото 301783

Дівчина-дайвер ділиться в Instagram унікальними знімками акул - фото 301784

Дівчина-дайвер ділиться в Instagram унікальними знімками акул - фото 301785

Дівчина-дайвер ділиться в Instagram унікальними знімками акул - фото 301786

Дівчина-дайвер ділиться в Instagram унікальними знімками акул - фото 301787

Дівчина-дайвер ділиться в Instagram унікальними знімками акул - фото 301788

Читайте також: Австралійські дайвери показали моторошне фото акули

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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