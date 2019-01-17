Дівчина-дайвер ділиться в Instagram унікальними знімками акул

Ці небезпечні знімки з акулами перехоплюють дух.

Австралійська дайверка Медісон Стюарт показує неймовірний світ океану.

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Свої фотографії дівчина публікує в Іnstagram. Стюарт з 12 років займається дайвінгом. Каже, що не боїться хижаків.

"Я просто люблю акул і той страх, який вони викликають у людей. Я не звинувачую людей, які відчувають страх перед акулами. І не чекаю, що вони будуть любити акул. Але на мене вони ніколи не нападали і не атакували", – уточнила Стюарт. Пропонуємо переглянути добірку захоплюючих фото, від яких по шкірі бігають мурашки!

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